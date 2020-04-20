Прямой эфир

Мосгорсуд разрешил Уилану телефонные разговоры с родителями

0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обвиняемый в России в шпионаже гражданин США Пол Уилан сможет звонить своим родителям. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Владимир Жеребенков.

Получите, докажите: Австрия решит судьбу «российского шпиона» 19 марта
Скандал может повлиять на отношения Вены и Москвы

«Суд разрешил Уилану телефонные звонки родителям. Он сможет звонить матери и отцу два раза в месяц», — заявил он после заседания в Мосгорсуде.

30 марта посол США в России Джон Салливан посетил Уилана в СИЗО, после чего заявил, что состояние обвиняемого вызвало у него беспокойство. В частности, он отметил, что Уилан не имел возможности разговаривать со своими родителями более 13 месяцев.

Гражданина США Пола Уилана, имеющего подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали при проведении шпионской акции 28 декабря. В отношении него расследуется уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

17 октября пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения следствия. По ее словам, факт шпионской деятельности Уилана хорошо задокументирован.

24 декабря Мосгорсуд продлил до 29 марта срок ареста обвиняемого. Заседание шло в закрытом режиме в связи с секретностью дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Салливан назвал дело Уилана препятствием в отношениях США и России
Генпрокуратура утвердила обвинение в шпионаже против Пола Уилана

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020