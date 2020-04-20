Мосгорсуд разрешил Уилану телефонные разговоры с родителями

Обвиняемый в России в шпионаже гражданин США Пол Уилан сможет звонить своим родителям. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Владимир Жеребенков.

«Суд разрешил Уилану телефонные звонки родителям. Он сможет звонить матери и отцу два раза в месяц», — заявил он после заседания в Мосгорсуде.

30 марта посол США в России Джон Салливан посетил Уилана в СИЗО, после чего заявил, что состояние обвиняемого вызвало у него беспокойство. В частности, он отметил, что Уилан не имел возможности разговаривать со своими родителями более 13 месяцев.

Гражданина США Пола Уилана, имеющего подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали при проведении шпионской акции 28 декабря. В отношении него расследуется уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

17 октября пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения следствия. По ее словам, факт шпионской деятельности Уилана хорошо задокументирован.

24 декабря Мосгорсуд продлил до 29 марта срок ареста обвиняемого. Заседание шло в закрытом режиме в связи с секретностью дела.