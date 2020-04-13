Салливан назвал дело Уилана препятствием в отношениях США и России

Дело гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, представляет собой препятствие в отношениях Вашингтона и Москвы. Об этом говорится в заявлении посла США в РФ Джона Салливана, опубликованном в понедельник, 13 апреля, на официальном сайте американского диппредставительства в Москве.

«Я приехал в Москву с поручением президента Трампа улучшить отношения между США и Россией, и я прилагаю все усилия, чтобы сделать именно это. Все дело против Пола — обстоятельства его ареста, полное отсутствие доказательств и продолжающееся тюремное заключение — не только морально неверно и юридически подозрительно, но и представляет собой значительное препятствие в двусторонних отношениях между США и Россией», ― отмечается в заявлении.

Также Салливан призвал российское правительство освободить Уилана СИЗО в Лефортово и отпустить его домой. Кроме того, американский посол выразил надежду на честный и прозрачный судебный процесс по мере продвижения этого разбирательства.

Ранее в этот день стало известно, что Мосгорсуд перенес рассмотрение дела Уилана на 20 апреля. До этого стало известно, что Салливана не пустили на заседание суда. Позже в Мосгорсуде в ответ на это заявили, что посла не пустили из-за ограничений, действующих в Москве, а также из-за секретности дела Уилана.

Уилана задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

24 декабря 2019 года Мосгорсуд продлил до 29 марта срок ареста обвиняемого. Заседание шло в закрытом режиме в связи с секретностью дела. Следствие было окончательно завершено только в феврале 2020 года, а через две недели Генпрокуратура России окончательно утвердила обвинение против Уилана.

27 марта сообщалось, что Мосгорсуд перенес с 30 марта на 13 апреля судебный процесс в отношении Уилана.