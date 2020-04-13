Прямой эфир

Салливан назвал дело Уилана препятствием в отношениях США и России

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дело гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, представляет собой препятствие в отношениях Вашингтона и Москвы. Об этом говорится в заявлении посла США в РФ Джона Салливана, опубликованном в понедельник, 13 апреля, на официальном сайте американского диппредставительства в Москве.

Вылетят с «птичкой»: для промышленных шпионов создали новые ловушки
Специальные закладки — «канарейки» — размещают в базах данных и отдельных документах

«Я приехал в Москву с поручением президента Трампа улучшить отношения между США и Россией, и я прилагаю все усилия, чтобы сделать именно это. Все дело против Пола — обстоятельства его ареста, полное отсутствие доказательств и продолжающееся тюремное заключение — не только морально неверно и юридически подозрительно, но и представляет собой значительное препятствие в двусторонних отношениях между США и Россией», ― отмечается в заявлении.

Также Салливан призвал российское правительство освободить Уилана СИЗО в Лефортово и отпустить его домой. Кроме того, американский посол выразил надежду на честный и прозрачный судебный процесс по мере продвижения этого разбирательства.

Ранее в этот день стало известно, что Мосгорсуд перенес рассмотрение дела Уилана на 20 апреля. До этого стало известно, что Салливана не пустили на заседание суда. Позже в Мосгорсуде в ответ на это заявили, что посла не пустили из-за ограничений, действующих в Москве, а также из-за секретности дела Уилана.

Уилана задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

24 декабря 2019 года Мосгорсуд продлил до 29 марта срок ареста обвиняемого. Заседание шло в закрытом режиме в связи с секретностью дела. Следствие было окончательно завершено только в феврале 2020 года, а через две недели Генпрокуратура России окончательно утвердила обвинение против Уилана.

27 марта сообщалось, что Мосгорсуд перенес с 30 марта на 13 апреля судебный процесс в отношении Уилана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ОНК сообщили о просьбе Пола Уилана провести тест на коронавирус в СИЗО
Обвинение по делу Уилана допросит в суде 13 свидетелей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020