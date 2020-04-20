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Глава Крыма запретил проводить плановые работы на энергосетях

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов запретил ресурсоснабжающим организациям проводить плановые работы во время пандемии коронавируса. Об этом он заявил в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции в Крыму.

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«В соцсетях пишут, что «Крымэнерго» проводит плановые работы, все сидят дома (без света). Зачем сейчас, если нет аварии, проводить работы, связанные с отключением воды или электроэнергии? Не проводить плановые работы, только аварийные», — цитирует Аксенова ИА «Крыминформ».

До конца месяца на территории республики действует режим повышенной готовности. Он предполагает приостановку работы многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан.

20 апреля также сообщалось, что запуск девяти поездов из нескольких городов России в Крым, который должен был состояться весной, перенесли до улучшения эпидемиологической обстановки. Вернуть билеты можно по месту их приобретения в течение 30 дней с даты отмененного поезда. Сбор за возврат взимать не будут.

По состоянию на 20 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 47 тыс. человек, 405 пациентов скончались, 3446 человек выздоровели.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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