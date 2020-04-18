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Приток приезжих в Крым вырос почти вдвое

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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За последние сутки в Крыму зафиксирован массовый приток автомобильного транспорта. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Что касается миграционных потоков, за последние сутки количество лиц, въезжающих на территорию полуострова, значительно возросло — практически на 40%, в основном через Крымский мост», — цитирует ее «РИА Новости Крым».

Пеньковская уточнила, что поток в аэропорту и через железную дорогу остался практически неизменным. Всем прибывающим выдают анкеты и памятки о необходимости соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель в связи с распространением коронавируса.

По данным на 18 апреля, в Крыму заражены 43 человека. До 30 апреля в регионе действует режим всеобщей самоизоляции населения. Улицы патрулируют сотрудники полиции и Росгвардии. Работу продолжают предприятия, отвечающие за жизнеобеспечение и торговлю товарами первой необходимости. С 15 апреля на территории полуострова начали применяться штрафы до 5 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции.

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