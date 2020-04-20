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В Совфеде опровергли планы введения регулирования цен

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Российские власти не планируют вводить дополнительное регулирование цен на продукты. Действующие законы позволяют пресекать необоснованное подорожание, заявил на пресс-конференции первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

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На вопрос представителей Крыма о сезонном росте цен на товары и услуги, в том числе на продовольствие, Рязанский ответил, что закон предусматривает необходимый набор мер административного реагирования на необоснованный и резкий рост цен.

По словам сенатора, при необходимости Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Роспотребнадзор проверяют, с чем связано увеличение стоимости продуктов — с увеличением цен у поставщиков или сговором участников рынка.

16 апреля в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили «Известиям», что введение госрегулирования цен на продукты преждевременно. В Минпромторге, в свою очередь, сообщили, что искусственное сдерживание приведет к разорению многих компаний, но законопроект о регулировании цен на продовольствие первой необходимости уже внесен в Госдуму.

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