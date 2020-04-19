Минпромторг не зафиксировал серьезных изменений цен на продукты

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ведомство не зафиксировало существенных изменений цен на продукты в стране.

Он отметил, что фиксируемые колебания являются несущественными.

«Если мы говорим об импорте, то постепенно повышение цен, конечно же, может происходить ввиду того, что есть разница в курсах валют, и разные тенденции на мировых рынках, они связаны с другими странами, где мы закупаем ту или иную продукцию», — сказал он в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» в воскресенье, 19 апреля.

По его словам, российские торговые сети постоянно поддерживают запас продовольствия на два месяца.

10 апреля в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что в России нет объективных причин для роста цен на продукты питания.

В ведомстве отметили, что будут проводить антимонопольные расследования по жалобам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) на повышение поставщиками отпускных цен.

9 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единая Россия» поддержал предложение о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты.

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