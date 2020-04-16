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В ФАС сочли преждевременным введение госрегулирования цен на продукты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Рыночные механизмы и окрепшее сельское хозяйство обеспечивают поставки продовольствия и поддерживают справедливое ценообразование, поэтому введение госрегулирования цен на продукты преждевременно. Об этом заявили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Как добавили в Минпромторге, искусственное сдерживание приведет к разорению многих компаний, но законопроект о регулировании цен на продовольствие первой необходимости уже внесен в Госдуму. По мнению экспертов, заморозка создаст дефицит ряда товаров, но не окажет сильного влияния на инфляцию.

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Законопроектом предлагается обязать правительство замораживать розничные цены на социально-значимые продукты при их удорожании более чем на 30% в месяц. Регионам также хотят предоставить полномочия по сдерживанию цен на товары. При этом стоимость провианта в магазинах не должна превышать цены производителей более чем на 50%, а оптовиков — на 20%. Речь идет о ценах на мясо, масло, яйца, хлеб, крупы и другие продукты питания.

Крупные торговые сети проявляют социальную ответственность и отказываются от наценок на значимые товары, отметили в ФАС, поясняя свою позицию. Как отметили в X5 Retail Group, повышение стоимости товара происходит только в случае аргументированных причин со стороны поставщиков.

квВ марте и начале апреля поставщики уведомили об увеличении цен большинства продуктов, начиная от муки и заканчивая консервами, на 10–50%,

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 16 апреля.

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