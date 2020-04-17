Из-за коронавируса взлетели цены на кофе

Практически во всем мире из-за режима самоизоляции, введенного на фоне распространения коронавируса, взлетели цены на кофе, сообщает 16 апреля CNBC.

По данным экспертов, опрошенных телеканалом, из-за закрытия ресторанов, кафе и кофеен, а также перехода многих людей на удаленную работу, в магазинах наблюдается ажиотаж вокруг кофе.

В итоге майские фьючерсы на сорт арабика на Нью-Йоркской бирже выросли на 15%, до $1,2 за фунт.

Как отметил представитель брокерской компании Marex Spectron Максимилиан Копестаке, спрос на многие товары на фоне пандемии резко упал. Однако кризис не затронул кофе, поэтому продукт начал даже дорожать.

«Для многих других товаров, таких как металлы или нефть, определенно произошло значительное снижение спроса — это не относится к кофе. Просто произошел переход от одного вида потребления к другому — от потребления вне дома к потреблению дома», — указал он.

9 апреля стало известно, что Федеральная антимонопольная служа (ФАС) России проверит информацию о завышении цен в магазинах. Ведомство отметило, что речь идет о гречке, сахаре, овощах и фруктах.