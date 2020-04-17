Прямой эфир

Назван самый вредный продукт в мире

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ни один продукт в мире не привел к такому количеству патологий, как сахар, заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Гастрит карантирован: 14% самоизолированных жалуются на боли в животе
Каждый третий «затворник» не может назвать свой рацион правильным

По его словам, этот продукт можно считать самым вредным в мире и его следует исключить из рациона абсолютно всем.

На YouTube-канале «А поговорить?» Ковальков отметил, что организм человека не приспособлен к сахару и повышенному количеству углеводов. Кроме того, медик указал на чрезмерную любовь к этому продукту у москвичей.

«В год москвич в среднем употребляет 70 кг сахара, такого никогда раньше в природе не было, поджелудочная железа не выдерживает», — заявил врач.

Он добавил, что для правильной работы организма важно следить за уровнем сахара в крови и не допускать превышение концентрации выше шести единиц.

17 апреля нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, какие напитки улучшают работу мозга и положительно сказываются на состоянии организма и работоспособности в условиях самоизоляции. По словам специалиста, не стоит отдавать предпочтение только чаю и кофе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы самые полезные для мужчин продукты
У 43% россиян выросли расходы на продукты во время самоизоляции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020