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Названы самые полезные для мужчин продукты

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Фото: Depositphotos
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Для хорошего самочувствия мужчинам необходимо добавить в рацион белки, клетчатку и животные жиры, рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков.

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На YouTube-канале «А поговорить?» специалист отметил, что на первом месте в мужском рационе должна присутствовать белковая еда.

Далее следуют животные жиры, из которых состоят мужские половые гормоны.

«Если он [мужчина] недобирает животных жиров, а жена его только оливковым маслом кормит, то он и мужик будет никакой. Они это чувствуют, поэтому у них кусок сала или свинины изо рта не отожмешь», — сказал медик.

Также он указал на важность потребления клетчатки, которая дает чувство насыщения.

14 апреля Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по питанию для находящихся в режиме самоизоляции или карантина россиян.

По словам специалистов, необходимо обогащать рацион витаминами и специальными добавками. Пища должна быть низкокалорийной, разделенной на три основных приема пищи и один-два перекуса.

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