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Нефть WTI опустилась ниже $15 за баррель

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Фото: Global Look Press
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Стоимость американской нефти WTI 20 апреля опустилась ниже отметки $15 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже NYMEX.

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По данным на 8:12 (мск), майские фьючерсы нефти WTI стоят $14,79 за баррель. Как пишет, Financial Times, стоимость барреля американской нефти опустилась ниже $15 впервые с 1999 года. Нынешний спад связан с опасениями трейдеров относительно нехватки мест в нефтяных хранилищах.

В свою очередь нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE опустилась ниже $28 за баррель. По состоянию на 8:16 (мск), цена барреля нефти с поставкой в июне составляет $27,65.

Ранее, 13 апреля, цены на нефть начали расти на фоне заключения странами ОПЕК+ соглашения по сокращению добычи. Стоимость майских фьючерсов WTI тогда достигла $24,37 за баррель, а июньских фьючерсов на нефть Brent — $33,22 за баррель.

Однако в целом наблюдается тенденция падения нефтяных котировок на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом. 17 апреля стоимость нефти WTI опустилась ниже $19 за баррель впервые с января 2002 года.

Как сообщалось в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), в этом году спрос на нефть в мире снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки на фоне пандемии COVID-19.

В апреле спрос сократится на 29 млн баррелей в сутки впервые с 1995 года. Во II квартале 2020 года ожидается снижение спроса на это сырье на 23,1 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлогодними значениями. Восстановление спроса во II полугодии будет плавным, в декабре он все еще будет на 2,7 млн баррелей в сутки ниже уровня 2019 года.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря.

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