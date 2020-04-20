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Президент Чехии предложил оставить границы закрытыми еще на год

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Фото: TASS/Zuma
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Закрытые из-за распространения коронавируса госграницы должны оставаться в таком состоянии еще год, заявил 20 апреля президент Чехии Милош Земан.

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В эфире радио F1 политик отметил, что в случае открытия границ может начаться еще одна волна распространения коронавируса.

«Государственные границы должны оставаться закрытыми по крайней мере еще один год. Иначе зарубежные поездки могут привести к новой волне эпидемии», — заявил Земан.

По словам чешского лидера, граждане страны могут потратить это время на поездки по стране и любование ее красотами.

Однако решение о границах будет приниматься с учетом советов медиков.

Ранее в этот же день Земан подтвердил планы приехать в Москву на празднование Дня Победы.

Вспышка коронавируса SARS-COV-2, который вызывает тяжелое респираторное заболевание COVID-19, впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. К настоящему времени эпидемией объяты почти все страны мира.

По данным портала Worldometer, в Чехии выявлено около 7 тыс. случаев заражения, умерли 186 человек.

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