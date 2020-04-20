Президент Чехии предложил оставить границы закрытыми еще на год
Закрытые из-за распространения коронавируса госграницы должны оставаться в таком состоянии еще год, заявил 20 апреля президент Чехии Милош Земан.
В эфире радио F1 политик отметил, что в случае открытия границ может начаться еще одна волна распространения коронавируса.
«Государственные границы должны оставаться закрытыми по крайней мере еще один год. Иначе зарубежные поездки могут привести к новой волне эпидемии», — заявил Земан.
По словам чешского лидера, граждане страны могут потратить это время на поездки по стране и любование ее красотами.
Однако решение о границах будет приниматься с учетом советов медиков.
Ранее в этот же день Земан подтвердил планы приехать в Москву на празднование Дня Победы.
Вспышка коронавируса SARS-COV-2, который вызывает тяжелое респираторное заболевание COVID-19, впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. К настоящему времени эпидемией объяты почти все страны мира.
По данным портала Worldometer, в Чехии выявлено около 7 тыс. случаев заражения, умерли 186 человек.