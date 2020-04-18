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Канада и США продлят закрытие границы на 30 дней

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Фото: REUTERS/Christinne Muschi
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Власти Канады и США договорились о продлении ограничения на пересечение сухопутной границы еще на 30 дней. Об этом заявил канадский премьер Джастин Трюдо.

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«Это важное решение, которое позволит обеспечить безопасность людей по обе стороны границы», — сказал он 18 апреля в ходе брифинга в эфире телеканала СTV.

18 марта стало известно, что с 21-го числа Соединенные Штаты и Канада закроют границу между государствами по взаимной договоренности для сдерживания распространения коронавируса. Трюдо тогда сообщал, что ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного перемещения.

21 марта правительство Канады не исключило возможность введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории страны в рамках борьбы с распространением инфекции.

По данным Worldometer на 18 апреля, коронавирусом в Канаде заражены более 34 тыс. жителей, погибли 1346 человек, излечились более 10 тыс. пациентов. США являются лидером по распространению инфекции. Там заболели 715 тыс. человек, умерли 37 тыс. пациентов, выздоровели 63 тыс.

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