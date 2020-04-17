Коронавирус помешал Канаде рассмотреть вопрос депортации Оберлендера

Власти Канады из-за пандемии коронавируса не могут рассмотреть дело о возможности депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, подозреваемого в причастности к массовым убийствам мирных граждан Ростовской области в августе 1942 года. Об этом заявила представитель Совета по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анна Пейп.

«Большая часть дел IRB была затронута пандемией, все личные слушания и урегулирования дел были приостановлены до дальнейшего распоряжения», — цитирует ее «РИА Новости».

По ее словам, в офисах совета находятся только служащие, которые оказывают «наиболее важные услуги». При этом отдел по иммиграции продолжает проводить слушания, однако только для задержанных, которым Оберлендер не является.

Пейп уточнила, что в его деле нет продвижения, и в ближайшие дни никаких решений не ожидается. При этом в отношении Оберлендера сначала должны будут пройти слушания, чтобы определить, обоснованы ли обвинения против него, и только после этого может последовать депортация.

9 апреля Следственный комитет России сообщил, что бывший пособник нацистов Гельмут Оберлендер причастен к организации массовых расстрелов жителей Ростовской области в августе 1942 года.

Согласно данным следователей, в период с 1942 по 1943 год для исполнения карательных операций против граждан СССР в Краснодарский край была направлена зондеркоманда СС-10 «а», которую возглавлял доктор Курт Кристман. Оберлендер служил в ней переводчиком. У группы были на вооружении мобильные газовые камеры. 9 и 10 октября 1942 года зондеркоманда убила воспитанников детского дома в Ейске.

30 октября 2019 года СКР возбудил дело о геноциде детдомовцев по ст. 357 УК РФ. В ходе его расследования выяснилось, что в декабре Верховный суд Канады лишил Оберлендера гражданства, выданного ему ранее. Он скрыл от властей этой страны, что участвовал в деятельности указанного фашистского подразделения.

В феврале власти Канады начали процесс депортации Оберлендера после того, как лишили его гражданства.