Правительство расширило список граждан с правом пересекать госграницу

Правительство РФ расширило перечень лиц, которым можно пересекать госграницу в условиях пандемии коронавируса. Распоряжение подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным 16 апреля опубликовано на портале правовой информации.

Первое распоряжение о мерах по предотвращению распространению коронавируса и ограничении перемещения через пункты пропуска на границе предполагало исключения для дипломатов, транзитных пассажиров, направляющихся в Калининград, а также россиян, выезжающих за рубеж на похороны родственников.

Также при предоставлении необходимой информации допускался выезда граждан, постоянно проживающих на территории ЛНР и ДНР.

Новым распоряжением в список добавлены военные и гражданский персонал зарубежных российских баз, работники атомной отрасли, занятые на строительстве за рубежом, а также экипажи морских судов, следующие на смену коллегам в зарубежные порты.

30 марта Россия полностью закрыла сухопутную государственную границу. Движение через все пункты пропуска ограничили ради снижения распространения коронавируса.

С 4 апреля РФ полностью остановила международное авиасообщение, а затем и железнодорожное.

По состоянию на 16 апреля в стране выявлено 27 983 случаев заражения коронавирусом, умерли 232 пациента, 2304 человека выздоровели.

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