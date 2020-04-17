Прямой эфир
Сюжет:

Правительство расширило список граждан с правом пересекать госграницу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство РФ расширило перечень лиц, которым можно пересекать госграницу в условиях пандемии коронавируса. Распоряжение подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным 16 апреля опубликовано на портале правовой информации.

«Мы находимся в зоне серьезнейшего цивилизационного перехода»
Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков — об эволюции сознания, корректировке госзадания, карантинном волнении и старых граблях

Первое распоряжение о мерах по предотвращению распространению коронавируса и ограничении перемещения через пункты пропуска на границе предполагало исключения для дипломатов, транзитных пассажиров, направляющихся в Калининград, а также россиян, выезжающих за рубеж на похороны родственников.

Также при предоставлении необходимой информации допускался выезда граждан, постоянно проживающих на территории ЛНР и ДНР.

Новым распоряжением в список добавлены военные и гражданский персонал зарубежных российских баз, работники атомной отрасли, занятые на строительстве за рубежом, а также экипажи морских судов, следующие на смену коллегам в зарубежные порты.

30 марта Россия полностью закрыла сухопутную государственную границу. Движение через все пункты пропуска ограничили ради снижения распространения коронавируса.

С 4 апреля РФ полностью остановила международное авиасообщение, а затем и железнодорожное.

По состоянию на 16 апреля в стране выявлено 27 983 случаев заражения коронавирусом, умерли 232 пациента, 2304 человека выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минтрансе разъяснили порядок возвращения россиян из-за границы
Китай закрыл все пассажирские погранпункты на границе с Россией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020