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СМИ рассказали о росте спроса на наличные в России с начала марта

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Россияне с начала марта сняли более 1 трлн рублей со своих счетов из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 19 апреля, со ссылкой на данные Центробанка пишет Bloomberg.

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Согласно приведенному агентством графику, в марте граждане сняли через банковские отделения или банкоматы 700,9 млрд рублей. Причем наибольший объем выдачи, 165,4 млрд рублей, был зарегистрирован 27 марта. С начала апреля сумма списаний составляет 326,9 млрд рублей. С учетом этих данных, в общей сложности было обналичено 1,026 трлн руб (около $13,6 млрд).

По мнению аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, рост спроса на наличные был вызван опасениями, что банки могут быть закрыты в нерабочий период самоизоляции. Он добавил, что люди сняли наличные по тем же причинам, по которым начали запасаться продуктами.

При этом, несмотря на рост спроса, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин подчеркнул, что наличных денег в отделениях и банкоматах хватит для всех, передает «РИА Новости».

24 марта Центробанк РФ дал рекомендацию банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией их приема. В сообщении регулятора отмечается, что рекомендация касается банкнот, не прошедших обработку, и затронет только около четверти банкоматов.

По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 2391 человек.

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