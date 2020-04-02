Бюджет из-под матраса: россияне могут потратить 3 трлн наличных сбережений

В этом году россияне могут потратить из своих сбережений наличными от одного до более чем трех триллионов рублей — то есть от 10 до 50% всех средств, которые граждане сегодня держат «под матрасом». Раскупорить «кубышку» людей заставит экономическая ситуация, снижение доходов и рост безработицы, вызванные эпидемией коронавируса. Такой прогноз сделали для «Известий» эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) и «БКС Премьер». Последний раз снижение наличных накоплений было зафиксировано в 2015 году — правда, тогда показатель упал лишь на 1%. Эксперты уверены, что в 2020 году тратить россияне будут в основном рублевые сбережения, а валютные пока придержат в расчете заработать на курсовой разнице.

Испытание для «кубышек»

В последние годы доля наличных сбережений сохранялась примерно на уровне 26% (26,3% в декабре прошлого года), причем порядка 19% приходилось на рубли, отмечают в обзорах эксперты НРА и «БКС Премьер», ссылаясь на данные Росстата. Таким образом, по оценке «БКС Премьер», на руках у населения скопилось 10,6 трлн рублей, из которых 6,2 трлн в национальной валюте, а еще 4,4 трлн – в иностранной. Аналитики НРА приводят чуть более высокий показатель – 6,3-6,7 трлн в рублях.

При этом сбережения в наличных в последние годы постоянно росли. Например, в прошлом году россияне дополнительно отложили на «черный день» более чем 2,1 трлн рублей. Исключением стал 2015 год, когда граждане сократили накопления в «живых» деньгах, на 1%. Но 2020-й может стать более серьезным испытанием для сохранности «кубышек».

- Если режим самоизоляции в России продержится более двух недель, мы прогнозируем существенный рост безработицы — до 6-8%. Численность граждан, которые остались без работы, может вырасти на 3 млн человек, - отметил руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

По данным за февраль этого года, к безработным относилось 3,4 млн человек. И если прогнозы экспертов верны, этот показатель может увеличиться до более чем 6 млн человек.

- Уже сейчас по сфере услуг нанесен серьёзный удар, восстанавливаться она может крайне медленно. Кроме того, могут снихиться и располагаемые доходы населения в целом, - отмечает представитель НРА.

Финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека согласен, что 2020 год может стать одним из тех, когда будет наблюдаться снижение уровня благосостояния граждан.

- По нашим оценкам, реальные располагаемые доходы населения в этом году могут упасть на 2-4%, а совокупное снижение российской экономики может составить 2,5-2,8%, - полагает он.

В прошлом году, в соответствии с последней оценкой Росстата, ВВП вырос на 1,3%, а реальные располагаемые доходы - на 0,8%.

- Можно предположить, что сложившиеся условия окажутся достаточным фактором для того, чтобы даже граждане с высокой склонностью к сбережению перешли к вынужденному использованию накопленных ресурсов. Не исключаем, что начало этого процесса мы сможем наблюдать уже летом, а к концу 2020 года рублевая часть наличных накоплений может сократиться на 15-20% или на 1-1,2 трлн рублей, - прогнозирует Сергей Дейнека.

А вот Сергей Гришунин из НРА считает, что траты из кубышек будут куда более существенными. По его мнению, порядка половины сбережений россиян может вылиться в оборот. То есть, «матрасные» накопления россиян могут сократиться примерно на 3,3 трлн рублей.

При этом, не сомневаются в «БКС Премьер, прежде всего граждане начнут тратить рублевые наличные сбережения.

- Накопления в иностранной валюте с учетом текущего уровня нестабильности на рынках население будет использовать в последнюю очередь, - подчеркнул Сергей Дейнека.

Он также пояснил, что валютные средства россияне рассматривают не столько в качестве неприкосновенного запаса, сколько как инструмент для получения дохода за счет изменения курсов.

Банкнотная гигиена

Проблема с наличными может возникнуть и в связи с тем, что из-за эпидемии коронавируса граждане опасаются использовать их из опасений заразиться. В России уже зафиксированы случаи, когда люди теряют деньги, пытаясь нестандартными методами продезинфицировать купюры. Так, ранее СМИ сообщали о москвичке, которая сожгла 65 тыс. рублей, пытаясь обеззаразить их.

Еще в прошлом месяце разъяснения по поводу опасности использования наличных дали Роспотребнадзор, Центробанк и Гознак. Все они со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) отмечали, что жестких рекомендаций о вреде использования «живых» денег нет, хотя чисто теоретически они и могут быть каналом передачи инфекции. Продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет три-четыре дня.

Как сообщалось в релизе Гознака, «при изготовлении банкнотной бумаги, которая применяется для печати российских банкнот, используются специальные добавки с биоцидными свойствами».

В свою очередь, Центробанк сообщил, что выдает кредитным организациям «чистые» банкноты, которые выдерживаются в соответствии со стандартными процедурами не менее 14 дней с момента поступления. И порекомендовал банкам уделять большее внимание гигиене, в том числе при обработке поверхностей, до которых часто дотрагиваются посетители. Например — клавиатур банкоматов.

В любом случае, подчеркнули в Роспотребнадзоре, меры предосторожности не помешают, поэтому после соприкосновения с наличными или использования банкоматов настоятельно рекомендуется мыть руки и не трогать лицо при расчетах наличными.