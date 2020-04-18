Баскетболистка Стефани Долсон заболела коронавирусом

Положительный анализ на коронавирус выявлен у американской баскетболистки клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Чикаго Скай» Стефани Долсон. Об этом сообщает TSN в субботу, 18 апреля.

Отмечается, что она стала первой известной профессиональной спортсменкой в Чикаго, у которой диагностировали инфекцию. О своей болезни Долсон рассказала в ходе пятничной видеотрансляции WNBA. По ее словам, она и ее семья получили положительные результаты на инфекцию около месяца назад.

«Этот вирус подошел слишком близко к дому. Моя мама находилась в больнице примерно четыре дня. У нее были тяжелые симптомы, пневмония. Но благодаря команде медицинских работников она теперь дома в безопасности и здорова», — приводит ее слова TSN.

Владелец «Чикаго Скай» Майкл Алтер рассказал, что болезнь Долсон протекает без серьезных симптомов.

Ранее в субботу сообщалось, что у четырех игроков клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Бруклин Нетс» был выявлен положительный результат на коронавирус.

Имена зараженных не раскрываются.

Из-за угрозы распространения коронавируса по всему миру массово отменяют спортивные мероприятия. Так, Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о приостановке регулярного сезона 2019–2020 годов, а 17 марта вышло официальное подтверждение УЕФА о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.