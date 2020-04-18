Женская NBA учредила награду в честь Коби Брайанта и его дочери

Женская Национальная баскетбольная ассоциация (WNBA) учредила награду за развитие и популяризацию баскетбола в честь погибшего бывшего игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта и его дочери Джианны. Об этом в пятницу, 17 апреля сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

«Награда будет носить имена Коби и Джианны Брайант. Коби всегда поддерживал женский баскетбол и был одним из главных его фанатов. Джианна очень любила эту игру и стремилась достичь тех же вершин в спорте, что и ее отец», — говорится в заявлении WNBA.

Отмечается, что новая награда будет носить благотворительный характер, а вручать ее будут за вклад в развитие женского баскетбола для увеличения его популярности в обществе.

«Коби был невероятным защитником женского баскетбола, чью страсть и преданность к нашей игре разделяла его дочь Джианна», — заявила комиссар WNBA Кэти Энгельберт.

Первого лауреата награды объявят во время Матча всех звезд NBA в 2021 году. Вдова Брайанта, Ванесса, будет играть большую роль в определении победителя.

26 января 2020 года 41-летний игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант разбился в результате крушения личного вертолета в небе над Калабасасом, штат Калифорния. В результате погибли еще восемь человек, включая его 13-летнюю дочь Джианну. Одной из причин трагедии стало отсутствие системы предупреждения столкновений.

Коби Брайант сыграл в NBA 20 сезонов с 1996 по 2016 год. Спортсмен выступал только за «Лос-Анджелес Лейкерс» и вместе с командой пять раз завоевывал титул чемпиона. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории NBA (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

Последний матч Брайанта состоялся 13 апреля 2016 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» против «Юты Джаз», в ходе этой игры он набрал 60 очков.