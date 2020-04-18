Легкомоторный самолет разбился под Хабаровском

Небольшой легкмоторный самолет потерпел крушение в Хабаровском крае, погибли три человека, сообщает 18 апреля РЕН ТВ.

По данным телеканала, самолет упал в 700 метрах от села Лесное. Согласно информации «Известий», владельцем воздушного судна был бизнесмен Карабут Илья, занимавшийся торговлей оптовыми изделиями, применяемыми в медицинских целях.

Причины крушения пока не известны. На месте работают экстренные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.

16 апреля сообщалось, что истребитель МиГ-31 военно-воздушных сил Казахстана потерпел крушение около аэропорта Караганды. Летчики смогли катапультироваться.