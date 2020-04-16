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Самолет МиГ-31 разбился в Казахстане

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Истребитель МиГ-31 военно-воздушных сил Казахстана потерпел крушение около аэропорта Караганды. Летчики смогли катапультироваться, погибших нет, заявило 16 апреля министерство обороны республики.

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«Инцидент произошел южнее аэродрома города Караганды. После взлета загорелся один из двигателей», — говорится в сообщении на сайте издания Caravan.

После того как экипаж получил команду на катапультирование, летчики направили самолет в поле.

Приказом министра обороны Казахстана назначена комиссия по расследованию авиационного происшествия. На месте происшествия работает отряд поисково-спасательной службы военно-воздушных сил Казахстана.

В марте 2019 года сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан.

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