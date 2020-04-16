Самолет МиГ-31 разбился в Казахстане

Истребитель МиГ-31 военно-воздушных сил Казахстана потерпел крушение около аэропорта Караганды. Летчики смогли катапультироваться, погибших нет, заявило 16 апреля министерство обороны республики.

«Инцидент произошел южнее аэродрома города Караганды. После взлета загорелся один из двигателей», — говорится в сообщении на сайте издания Caravan.

После того как экипаж получил команду на катапультирование, летчики направили самолет в поле.

Приказом министра обороны Казахстана назначена комиссия по расследованию авиационного происшествия. На месте происшествия работает отряд поисково-спасательной службы военно-воздушных сил Казахстана.

В марте 2019 года сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан.