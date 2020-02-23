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В Индии потерпел крушение МиГ-29К

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Самолет МиГ-29К потерпел крушение в индийском штате Гоа во время тренировочного полета. Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщил представитель Военно-морских сил (ВМС) Индии.

«Пилот самолета благополучно катапультировался», — говорится в сообщении представителя ВМС в Twitter.

По его словам, пилот выжил. По факту случившегося будет проведено расследование. Других подробностей пока не сообщается.

В ноябре 2019 года в Индии у МиГ-29К во время полета загорелся двигатель. По предварительным данным, причиной крушения истребителя стало столкновение с птицей. ЧП произошло на открытой и безопасной территории. В результате случившегося никто не пострадал — оба пилота успели катапультироваться.

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