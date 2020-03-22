В Мексике потерпел крушение вертолет ВМС

Вертолет «Черный ястреб» военно-морских сил Мексики упал в субботу, 21 марта, в районе на юго-востоке страны. Один человек погиб, девять получили ранения. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил секретариат ведомства.

«Информируем, что вертолет Black Hawk потерпел аварию в районе города Тепекуитлапа в муниципалитете Техуайпанго, штат Веракрус», — говорится в сообщении в Twitter.

Вертолет выполнял операцию по спасению двух похищенных людей в регионе, при крушении погиб полицейский.

По данным испаноязычной программы Noticias Telemundo, вертолет упал при взлете, когда его пилот потерял управление из-за образовавшегося сильного вихря. Отмечается, что раненные были доставлены в больницы, их состояние стабильное.

28 февраля в Ярославской области потерпел крушение вертолет с известным блогером и бизнесменом Андреем Шелестовым. После аварии его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.