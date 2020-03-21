Вертолет разбился в Нарьян-Маре

Один человек погиб в результате крушения в субботу вертолета в Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе. Об этом в субботу, 21 марта, сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, в установленное время экипаж вертолета Bell 206В-III не вышел на связь. Была проведена поисковая операция на вертолете Ми-8. В результате обнаружено место падения вертолета на мысе Константиновском, пишет «Интерфакс».

На месте крушения обнаружено два человека. «Это командир воздушного судна, который погиб, и пассажирка, которая силами авиаотряда в настоящее время доставляется в Нарьян-Мар», — добавили в Росавиации.

11 марта в красноярском аэропорту Черемшанка совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8. Он летел из Красноярска в Юрубчен, когда, по предварительным данным, сработал аварийный датчик. Пострадавших при посадке нет.