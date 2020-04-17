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Предприятия и организации в России получат помощь на 200 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские предприятия и организации получат 200 млрд рублей помощи в условиях кризиса. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил первый замглавы «Единой России», член комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев.

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Как добавил парламентарий в эфире телеканала «Россия 1», в 200 млрд рублей президент РФ оценил помощь для субъектов федерации, в эту же сумму оценена депутатами помощь предприятиям и организациям.

По его словам, это «не последние и не конечные» цифры.

Накануне министр экономического развития России Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» вслед за Центробанком проверил работу банков по ситуации с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты зарплат.

В начале апреля в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова сообщили, что с 8 апреля российские банки будут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты для выплаты зарплат сотрудникам. Центробанк направит финансовым организациям 150 млрд рублей на эти цели.

По данным оперштаба на 17 апреля, в Москве за сутки зафиксировано 1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе на сегодняшний день выявлено 18 105 случаев инфицирования.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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