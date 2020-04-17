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С умершей от COVID-19 в Кузбассе женщиной вступили в контакт 259 человек

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С женщиной, у которой после ее смерти в кузбасской больнице выявили коронавирус, вступили в контакт 259 человек, написал в пятницу, 17 апреля губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

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«В первом и втором круге лиц, контактировавших со скончавшимся пациентом, выявлено 259 человек. У всех них взяты тесты, результаты анализов ожидаются 18 апреля в первой половине дня», — сообщил глава региона.

Персонал Беловской районной больницы в поселке Инской, Краснобродской и Мысковской горбольниц будет проживать на изоляции в отдельных блоках этих медучреждений.

Как сообщают «РИА Новости», умершая пациентка работала кондуктором в поселке Краснобродский.

Она стала первым человеком в регионе, скончавшимся от коронавирусной инфекции. По состоянию на 17 апреля, в Кузбассе выявлено 27 случаев COVID-2019, шесть пациентов выписаны из больниц.

14 апреля в Кузбассе ввели обязательную изоляцию для прибывающих в область любыми видами транспорта.

В тот же день Цивилев запретил гражданам выезжать из региона по личным нуждам.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 17 апреля в России подтвердились 32 008 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 4070 — за последние сутки. 2590 человек вылечились, 273 пациента скончались.

коронавирус

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