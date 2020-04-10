Губернатор Кузбасса рассказал о состоянии новых пациентов с коронавирусом

Состояние выявленных в Кузбассе 9 апреля четырех человек, зараженных коронавирусной инфекцией, — стабильное. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Он отметил, что всего в больницах региона лечатся восемь пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Вчера у четырех пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение. Их состояние стабильное», — написал Цивилев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4026 человек. По его словам, большинство этих людей вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ.

Всего в Кемеровской области были зарегистрированы 11 случаев COVID-19, трое уже выздоровели и выписаны из больницы.

Всего в России, по данным на 10 апреля, зафиксирован 10 131 случай заболевания, 698 человек выздоровели, 76 скончались. Больше всего заболевших в Москве — 6698 человек.

Ранее 10 апреля сообщалось, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил. По словам мэра столицы Сергея Собянина, «пока мы находимся в его начале и не приблизились к середине».

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