Прямой эфир
Сюжет:

Губернатор Кузбасса рассказал о состоянии новых пациентов с коронавирусом

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Состояние выявленных в Кузбассе 9 апреля четырех человек, зараженных коронавирусной инфекцией, — стабильное. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Точечный отсчет: Путин напомнил губернаторам о личной ответственности за ситуацию с COVID-19
Президент проанонсировал новые меры поддержки населения и бизнеса

Он отметил, что всего в больницах региона лечатся восемь пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Вчера у четырех пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение. Их состояние стабильное», — написал Цивилев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4026 человек. По его словам, большинство этих людей вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ.

Всего в Кемеровской области были зарегистрированы 11 случаев COVID-19, трое уже выздоровели и выписаны из больницы.

Всего в России, по данным на 10 апреля, зафиксирован 10 131 случай заболевания, 698 человек выздоровели, 76 скончались. Больше всего заболевших в Москве — 6698 человек.

Ранее 10 апреля сообщалось, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил. По словам мэра столицы Сергея Собянина, «пока мы находимся в его начале и не приблизились к середине».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области
Число заболевших коронавирусом в Хакасии возросло до девяти

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020