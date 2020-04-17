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Кинологи дали советы по выгулу собак во время пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российская кинологическая федерация (РКФ) рекомендовала владельцам собак не выгуливать своих питомцев в Москве во время обработки улиц и сразу после нее, говорится в сообщении организации, поступившем в «Известия» 17 апреля.

При этом РКФ отметила, что улицы обрабатывают составами, которые рекомендованы Роспотребнадзором, и они должны быть безопасны для людей и животных.

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Во время прогулок стоит пристально следить за тем, чтобы собака ничего не подбирала на улице и не облизывала поверхности, добавили в РКФ.

«Чтобы безопасно гулять с питомцем в эти дни, во-первых, пользуйтесь средствами индивидуальной защиты, во-вторых, соблюдайте привычную гигиену после прогулки: тщательно мойте лапы собаке, очищайте глаза и нос салфеткой», — рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В то же время не стоит рисковать и обрабатывать животное агрессивными дезинфицирующими растворами, полагают в федерации. Это может привести к раздражению кожи животного и вызвать аллергическую реакцию.

Если шерсть сильно загрязнена, то после прогулки собаку лучше выкупать со специальным шампунем. Уделить особое внимание стоит областям головы, лап и хвоста, так как именно на них может быть больше всего грязи.

При очень грязных лапах можно использовать мягкую щетку. А если у собаки есть раны, трещины или свежесрезанные когти после процедуры, лапы можно обработать хлоргексидином.

Ранее, 14 апреля, ученые Университета Оттавы в Канаде опубликовали статью, из которой следует, что коронавирус мог передаться от летучих мышей человеку через бродячих собак.

В свою очередь кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН Александр Панчин заявил, что сценарий с эволюцией коронавируса SARS-CoV-2 в желудке собак является лишь гипотетическим и требует дополнительной проверки.

Новый тип коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Предполагается, что заражение началось на местном рынке, где продавали мясо.

По состоянию на 17 апреля в России зарегистрировано 32 008 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 273 летальных исхода, 2590 человека выздоровели.

коронавирус

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