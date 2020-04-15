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Ученые допустили снижение риска заражения коронавирусом у собаководов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Организм человека, у которого есть собака, может быть лучше готов к встрече с коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из трех итальянских университетов — Великой Греции, Миланского и католического — Святого Сердца.

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Исследователи предположили, что предшествующий контакт человека с вирусом четвероногого может обеспечить появление хотя бы частичного иммунитета к SARS-CoV-2 благодаря выработке антител к «животной» версии инфекции.

Респираторный собачий коронавирус и SARS-Cov-2 имеют схожие черты в своем строении. На основе этого факта исследователи предположили, что контакт с собачьим вирусом может обеспечить частичную иммунизацию, которая защитит людей от SARS-CoV-2. Российские эксперты в беседе с «Известиями» с данным выводом согласились.

Кроме того, эксперты предположили, что часть людей могли уже наработать антитела к собачьему вирусу, и стать устойчивыми к SARS-Cov-2.

Подробнее читайте в номере «Известий» от 16 апреля

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