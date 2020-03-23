Кошачьи фотографии оказались популярнее собачьих в интернете

Россияне в два раза чаще фотографируют кошек, чем собак. Об этом говорится в исследовании сервиса «Облако Mail.ru», проведенном с помощью технологии компьютерного зрения.

Снимков кошек в облаке 69%, собак — 31%. При этом коты популярны как среди мужчин, так и среди женщин (69 и 76%, соответственно).

Кошки лидируют во всех 10 крупных городах, исключением стала только Москва, где фотографий собак на 18% больше.

«Если взглянуть на карту России, предпочтения пользователей не сильно отличаются. Выделяется только Москва, где собак фотографируют на 18% больше, чем кошек. Однако в целом кошки занимают лидирующие позиции во всех крупных городах. Самыми «кошколюбивыми», помимо Москвы и Санкт-Петербурга, являются Екатеринбург, Челябинск и Казань», — говорится в сообщении, поступившем в «Известия» 23 марта.

74% пользователей на вопрос, почему они фотографируют именно кошек, ответили, что этот питомец живет у них дома.