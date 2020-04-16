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Биолог назвал проблемы гипотезы о передаче коронавируса человеку через собак

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сценарий с эволюцией коронавируса SARS-CoV-2 в желудке собак является лишь гипотетическим и требует дополнительной проверки, рассказал в четверг, 16 апреля, «Известиям» кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН Александр Панчин.

Ранее, 14 апреля, ученые Университета Оттавы в Канаде опубликовали статью, из которой следует, что коронавирус мог передаться от летучих мышей человеку через бродячих собак. Отмечалось, что, попав в кишечник собак, бактерии могли спровоцировать эволюцию вируса, который научился избегать иммунного ответа у людей, а через некоторое время передался человеку.

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Одна из проблем гипотезы в том, что на сегодня нет сведений о том, чтобы собаки болели человеческим коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил Александр Панчин.

«У млекопитающих есть механизм противовирусной защиты, который избирательно бьет по парам нуклеотидов CG в геномах вирусов. Чем меньше у вируса CG, тем более он защищен от этого механизма. Авторы обнаружили, что у нашего SARS-CoV-2, а также у его ближайшего известного родственника из летучей мыши RaTG13, как ни у кого мало CG. И это может объяснять успешность вируса в распространении», — рассказал биолог.

При этом другие коронавирусы летучих мышей не имеют такого низкого содержания CG, отметил ученый.

«Тогда авторы посмотрели, у каких коронавирусов бывает что-то похожее, и нашли такое свойство у коронавирусов собак. Возможно, у собак упомянутый противирусный механизм работает активнее, что и вынуждает их вирусы избавляться от CG пар нуклеотидов в геноме. И если бы предок нашего коронавируса и RaTG13 попал в собак, он тоже мог бы так видоизмениться», — заявил эксперт.

В тоже время RaTG13 не заражает людей, несмотря на свое низкое содержание CG, а значит, этого недостаточно для передачи человеку, заключил Панчин.

Новый тип коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Предполагается, что заражение началось на местном рынке, где продавали мясо.

По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 16 апреля, в мире подтверждено более 2-х млн случаев заражения, скончались свыше 136 тыс. человек. В России к 16 апреля зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

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