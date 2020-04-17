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Подросток отложил теракт в красноярской школе из-за дистанционного обучения

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Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
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Подросток из Красноярска, который готовил нападение на школу, перенес запланированный теракт из-за перехода на дистанционный формат обучения. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

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«По причине переноса учебного процесса в дистанционный формат подросток принял решение об изменении даты террористического акта на более поздний период», — цитирует ТАСС данное заявление.

В пресс-службе отметили, что школьник готовил нападение на протяжении четырех месяцев.

Накануне, 15 апреля, в Красноярске задержали готовившего нападение на школу подростка. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него обрез охотничьего ружья, самодельные взрывные устройства и дневники, в которых была информация о планируемом преступлении.

Позже появилось видео задержания подростка. Юноша признался, что готовил «расстрел в школе». В настоящий момент проводится экспертиза оружия, боеприпасов и других предметов, в том числе документов, на основании которой будет принято соответствующее решение.

В начале марта Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что силовики выявили подростка, который хотел совершить массовое убийство в одной из школ в Казани. Подросток сам позвонил в службу «112» и сказал, что перестреляет всех.

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