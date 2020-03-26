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Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в Нур-Султане

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Фото: пресс-служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
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Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в столице республики Нур-Султане. Об этом в четверг, 26 марта, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности страны.

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«25 марта 2020 года Комитетом национальной безопасности по результатам оперативно-розыскных мероприятий в городе Нур-Султан задержан последователь деструктивного религиозного течения», — говорится в заявлении.

Задержанный подозревается в подготовке теракта на территории столицы страны. Кроме того, силовики убеждены в его приверженности к идеологии международной террористической организации ИГ (запрещена в России и Казахстане).

Оперативники обнаружили у мужчины взрывное устройство с поражающими элементами. В отношении задержанного начато досудебное расследование по статьям 24 и 255 («Приготовление к акту терроризма») УК Республики Казахстан.

14 марта спецслужбы Казахстана задержали в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей.

В феврале силовики задержали в Нур-Султане двух приверженцев деструктивного религиозного течения, у которых изъяли самодельное взрывное устройство. Подозреваемые собирались устроить теракты.

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