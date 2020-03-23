В Кабардино-Балкарии нейтрализовали троих бандитов

В Кабардино-Балкарии устранили трех бандитов, которые, предположительно, готовили теракт. Об этом «Известиям» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) в понедельник, 23 марта.

«Сегодня утром в Кабардино-Балкарии в рамках реализации комплекса мероприятий по выявлению и пресечению деятельности лиц, вынашивающих преступные намерения, органами безопасности была получена информация о подготовке группы лиц к совершению террористического акта», ― рассказали в НАК.

Операция прошла по месту жительства одного из подозреваемых в селении Кременчуг-Константиновское в Баксанском районе региона. Правоохранители нашли два самодельных взрывных устройства, которые были готовы к применению, и компоненты для изготовления еще подобных устройств.

Боевики оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем. Отмечается, что во время операции гражданские или сотрудники правоохранительных органов не пострадали.

Ранее, 22 марта, перестрелка произошла в ходе операции ФСБ Башкирии по задержанию подозреваемых в подготовке теракта. Правоохранители перекрыли дорогу, на которой планировалось задержать подозреваемого. Он отказался сложить оружие и оказал вооруженное сопротивление. Силовики нейтрализовали бандита ответным огнем.