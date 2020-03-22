Появилось видео перестрелки во время спецоперации в Уфе

Сотрудники правоохранительных органов в ходе спецоперации в пригороде Уфы ликвидировали злоумышленника, планировавшего теракт. Видеозапись проходившей накануне спецоперации опубликовал в воскресенье, 22 марта, РЕН ТВ.

Судя по кадрам, правоохранители перекрыли движение по дороге, где планировалось перехватить подозреваемого. Преступник отказался сложить оружие и открыл огонь по оперативникам. Силовикам пришлось применить оружие в ответ.

Как сообщает телеканал со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК), в ходе боестолкновения преступник был ликвидирован. Никто из правоохранителей и очевидцев не пострадал.

На месте спецоперации после ее завершения силовики обнаружили пистолет и взрывное устройство, готовое к применению.

Ранее в воскресенье источник «Известий» сообщал, что сотрудники отделения ФСБ по Башкирии провели в Уфе спецоперацию по задержанию преступников, в ходе которой произошла перестрелка. Сообщалось, что огонь был открыт по автомобилю преступников, которые предположительно перевозили взрывчатку.

13 марта в результате перестрелки в Ингушетии был убит один человек. Как сообщалось, в ходе боестолкновения были ранены два полицейских, которые приехали для проверки сообщения об убийстве мужчины.