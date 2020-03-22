ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

В Республике Башкортостан в пригороде Уфы ликвидирован боевик, планировавший теракт. Об этом сообщили в воскресенье, 22 марта, в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) России.

«Вчера около 17:00 (15:00 мск ― Ред,) на автодороге в пригороде Уфы была предпринята попытка остановить легковой автомобиль, в котором находился вооруженный бандит. На требование сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь. В результате последовавшего боеконтакта преступник был нейтрализован», ― цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что во время задержания боевика при нем обнаружили пистолет и самодельное взрывное устройство, готовое к использованию. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов, а также гражданского населения нет.

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