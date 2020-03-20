ФСБ разоблачила подпольную ячейку ИГ в России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность подпольной ячейки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Участники банды собрали для боевиков около 2 млн рублей.

Спецоперация по задержанию проводилась совместно с Росфинмониторингом в Крыму, Коми и Ростовской области, передает «РИА Новости».

Установлено, что участники ячейки маскировали сбор денег под благотворительный.

16 марта Южный окружной военный суд признал жителя Адыгеи Сайедшоха Убайдова виновным в вербовке в «Исламское государство». Мужчина приговорен к шести годам колонии общего режима.