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ФСБ разоблачила подпольную ячейку ИГ в России

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность подпольной ячейки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Участники банды собрали для боевиков около 2 млн рублей.

Спецоперация по задержанию проводилась совместно с Росфинмониторингом в Крыму, Коми и Ростовской области, передает «РИА Новости».

Установлено, что участники ячейки маскировали сбор денег под благотворительный.

16 марта Южный окружной военный суд признал жителя Адыгеи Сайедшоха Убайдова виновным в вербовке в «Исламское государство». Мужчина приговорен к шести годам колонии общего режима.

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