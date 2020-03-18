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ФСБ разоблачила группировку подпольных оружейников

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Фото: РИА Новости/ФСБ России/СК РФ
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группировки подпольных оружейников, работавшей в 16 российских регионах. Выявлено десять нелегальных мастерских, из оборота изъято почти 200 единиц оружия.

Членами группировки были жители Коми, Крыма, Якутии, Забайкальского, Хабаровского краев, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской и Челябинской областей, передает ТАСС. Их подозревают в переделке гражданского оружия в боевое и изготовлении боеприпасов.

При обысках по местам проживания и работы нелегальных оружейников оперативно-розыскных мероприятий изъяты в том числе четыре пулемета, два гранатомета, 92 винтовки, карабина и ружья.

17 марта сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками МВД изъяли в Московской области более 50 единиц оружия, в том числе пулеметы и карабины, винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина, пистолеты ТТ и револьверы системы Нагана. Задержаны четверо подозреваемых.

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