ФСБ задержала в Подмосковье подделывавшую документы для мигрантов ОПГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье семь членов организованной преступной группы (ОПГ), подделывавших документы для мигрантов. Об этом сообщили в пятницу, 12 марта, в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

«В ходе проведенных мероприятий задержаны семь активных участников этнической ОПГ, причастных к организации незаконного пребывания более тысячи иностранных граждан на территории РФ», — приводит ТАСС сообщение спецслужбы.

Также пресечена деятельность трех лабораторий, в которых велась преступная деятельность. Из них изъяты поддельные документы, печати и штампы.

По данным ФСБ, доход этнической ОПГ превысил в 2019 году более 10 млн рублей.

В конце февраля в столичном регионе были задержаны члены преступной группировки, занимавшейся подделкой документов, дающих мигрантам право находиться в России. Лаборатория находилась в частном доме.