Сотрудники ФСБ открыли огонь по подозреваемым в Уфе

Сотрудники отделения ФСБ по Башкирии в субботу, 21 марта, провели в Уфе спецоперацию по задержанию подозреваемых в преступлении, в ходе которой произошла перестрелка. По данным источников «Известий», есть погибшие.

В ведомстве пока не прокомментировали инцидент. На место происшествия никого не пропускают.

Отмечается, что огонь был открыт по автомобилю преступников, которые предположительно перевозили взрывчатку. В ходе операции несколько человек были задержаны.

Подробности выясняются.

В декабре сообщалось, что ФСБ в Челябинской области пресекла деятельности организованной преступной группировки. Злоумышленники перевозили незаконных мигрантов на Южный Урал.