Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в людном месте

Спецслужбы Казахстана задержали 13 марта в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей. Об этом сообщается на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) страны в субботу, 14 марта.

Арестованный планировал теракт в период празднования Наурыз мейрамы — прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. В ходе следственных действий у нарушителя изъяли две боевые гранаты.

По данным спецслужбы, задержанный является приверженцем идеологии международной террористической организации «Исламское государство», которая запрещена в России.

Против задержанного возбудили уголовные дела по статьям УК Казахстана 255 «Акт терроризма» и 258 «Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму».

Ранее, 14 февраля, КНБ задержала в казахстанской столице двух приверженцев деструктивного религиозного течения, у которых изъяли самодельное взрывное устройство. Подозреваемые собирались устроить теракты. Против них возбудили уголовные дела по фактам приготовления к акту терроризма и пропаганды террористической деятельности.