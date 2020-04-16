В Красноярске задержали готовившего нападение на школу подростка

В Красноярске задержали подростка по подозрению в подготовке нападения на школу. Об этом 16 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«У него изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о подростке 2006 года года рождения. По результатам экспертиз оружия, боеприпасов, а также других предметов и документов будет принято соответствующее решение.

Ранее, 23 марта стало известно о задержании на Сахалине двух студентов, которые планировали вооруженное нападение на учебное заведение. У них изъяли обрез, предположительно, самодельные бомбы, взрывчатку.

3 марта, Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что силовики выявили подростка, который хотел совершить массовое убийство в одной из школ в Казани.

Подросток сам позвонил в службу «112» и сказал, что перестреляет всех. В итоге за ним установили контроль и поместили на домашнее обучение.