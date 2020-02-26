Прямой эфир

В Саратове задержаны планировавшие массовое убийство подростки

0
Фото: ФСБ РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Саратове задержаны подростки, планировавшие массовое убийство в школе. У них изъят обрез охотничьего ружья, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Забитый и опасный: стрелок пытался купить оптику к «Сайге»
Что известно об устроившем стрельбу на Лубянке мужчине

Задержанных двое, оба родились в 2005 году. По данным ведомства, они состояли в «интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида». Кроме ружья, они планировали использовать самодельные зажигательные смеси, рецепт которых нашли в интернете.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК России («Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц»), решается вопрос об избрании меры пресечения.

По информации «РИА Новости», задержанные признались в подготовке преступления. По словам одного из них, ему было всё равно, а его напарник планировал убить «примерно 40 человек». Воплотить задуманное подростки планировали в начале мая.

Причиной планируемого преступления стала месть.

Ранее в феврале в Крыму ФСБ пресекло подготовку двух терактов в учебных заведениях республики. Задержаны двое подростков из Керчи 2003 и 2004 годов рождения. Один из них уже сознался в подготовке преступлений.

По данным следствия, они разработали планы вооруженных нападений, нашли в Сети инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемы зданий. Известно, что они были администраторами групп в мессенджерах и соцсетях, в которых склоняли других участников к аналогичным преступлениям.

20 февраля суд арестовал обоих молодых людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин заявил об успехах в борьбе с терроризмом в России
ФСБ раскрыла крупную сеть подпольных оружейников в 19 регионах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020