В Саратове задержаны планировавшие массовое убийство подростки

В Саратове задержаны подростки, планировавшие массовое убийство в школе. У них изъят обрез охотничьего ружья, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Задержанных двое, оба родились в 2005 году. По данным ведомства, они состояли в «интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида». Кроме ружья, они планировали использовать самодельные зажигательные смеси, рецепт которых нашли в интернете.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК России («Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц»), решается вопрос об избрании меры пресечения.

По информации «РИА Новости», задержанные признались в подготовке преступления. По словам одного из них, ему было всё равно, а его напарник планировал убить «примерно 40 человек». Воплотить задуманное подростки планировали в начале мая.

Причиной планируемого преступления стала месть.

Ранее в феврале в Крыму ФСБ пресекло подготовку двух терактов в учебных заведениях республики. Задержаны двое подростков из Керчи 2003 и 2004 годов рождения. Один из них уже сознался в подготовке преступлений.

По данным следствия, они разработали планы вооруженных нападений, нашли в Сети инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемы зданий. Известно, что они были администраторами групп в мессенджерах и соцсетях, в которых склоняли других участников к аналогичным преступлениям.

20 февраля суд арестовал обоих молодых людей.