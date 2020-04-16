Опубликовано видео задержания готовившего атаку на школу подростка

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в четверг, 16 апреля, распространила видео задержания в Красноярске подростка, планировавшего нападение на школу.

Юноша признался, что готовил «расстрел в школе». Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у подростка обрез охотничьего ружья с патронами и четыре самодельные бомбы.

Также 14-летний школьник вел личные дневники, в которых описывал планы атаки на учебное заведение. Они были изъяты в ходе обысков.

В настоящий момент проводится экспертиза оружия, боеприпасов и других предметов, в том числе документов, на основании которой будет принято соответствующее решение.

23 марта стало известно о задержании на Сахалине двух студентов, которые планировали вооруженное нападение на учебное заведение. У них изъяли обрез, предположительно, самодельные бомбы, взрывчатку.

3 марта Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что силовики выявили подростка, который хотел совершить массовое убийство в одной из школ в Казани. Подросток сам позвонил в службу «112» и сказал, что перестреляет всех. В итоге за ним установили контроль и поместили на домашнее обучение.