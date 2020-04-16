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Международный союз конькобежцев отменил три ЧМ в 2020 году

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Международный союз конькобежцев в связи с коронавирусом отменил чемпионаты мира 2020 года по фигурному катанию, шорт-треку среди юниоров и чемпионат мира по синхронному катанию среди юниоров. Об этом говорится в сообщении на сайте союза в четверг, 16 апреля.

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Решение об отмене первенств было принято в ходе онлайн-встречи совета союза. ЧМ по шорт-треку среди юниоров должен был состояться в Сеуле 13–15 марта 2020 года, ЧМ по фигурному катанию планировался на 16–20 марта 2020 года в Монреале.

Первенство по синхронному катанию должно было пройти в американском Лейк-Плэсид с 3 по 5 апреля.

Что касается сезона 2020/21, для принятия решения совет международного союза конькобежцев проведет еще одну онлайн-встречу 28 апреля.

В марте впервые в истории были отменены летние Олимпийские игры и Паралимпиада. Соревнования должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа в Токио. 24 марта МОК совместно с властями Японии принял решение перенести соревнования на год из-за пандемии коронавируса, принимать их также будет Токио.

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