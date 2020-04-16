Большинство вузов России проведут летнюю сессию онлайн

Большинство высших учебных заведений России приняли решение провести летнюю сессию в онлайн-формате на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков 16 апреля.

«По промежуточной аттестации сложностей в основном нет, потому что в летнюю сессию большинство вузов приняли решение о том, что она будет проходить онлайн», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, министр не исключил, что следующий учебный год вузам придется начинать в дистанционном режиме. Однако предположения о том, что ряд учебных заведений закроются из-за кризиса на фоне пандемии, Фальков назвал преждевременными.

Готовность вузов к организации сдачи летней сессии онлайн министр оценил 10 апреля. По его словам, учебные заведения адаптировались к обучению в дистанционном формате и применяемые для этого технологии можно использовать для сдачи промежуточных аттестаций.

Также он заверил, что, несмотря на пандемию COVID-19, госэкзамены и защита дипломов отменяться не будут. В то же время учебные заведения вправе самостоятельно выбрать формат итоговой аттестации студентов и отказаться от госэкзаменов, оставив только защиту выпускных квалификационных работ, заявляли в ведомстве. При этом может быть применена технология распознавания лиц.

В связи с распространением коронавируса высшие учебные заведения отправили студентов на каникулы с 28 марта до 5 апреля, а 6 апреля возобновили занятия, но в дистанционном режиме. Вступительные испытания перенесены на более поздний срок.

По состоянию на 16 апреля в России подтвердились 27 938 случаев заболевания COVID-19, из них 3448 — за последние сутки. 2304 человека вылечились. 232 пациента скончались.

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