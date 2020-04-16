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В Минобрнауки заявили о праве вузов России отказаться от госэкзаменов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Руслан Шамуков
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Вузы самостоятельно выбирают формат итоговой аттестации студентов и вправе отказаться от проведения государственного экзамена и провести только защиты выпускных квалификационных работ (ВКР). Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минобрнауки России.

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В министерстве отметили, что именно в соответствии с требованиями, установленными образовательным стандартом, вузы сами определяют формы проведения итоговой аттестации.

«Таким образом, в случае если стандартом допускается проведение государственной итоговой аттестации в форме ВКР, образовательная организация самостоятельно принимает решение об отказе от государственного экзамена, при этом разрешение министерства не требуется», — рассказал собеседник информагентства.

На прошлой неделе в Минобрануки заявили, что госэкзамены и защиты дипломов в российских вузах не будут отменять в 2020 году из-за сложившейся эпидемиологической обстановки.

Ранее вузы России были переведены на дистанционный формат работы в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, пишет «Газета.ру».

В марте Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки временно приостановила проверки в российских вузах из-за коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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