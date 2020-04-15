Сдавшиеся в Сирии боевики прошли подготовку на базе ВС США

В Сирии группа из 27 боевиков сдалась правительственным войскам и рассказала о помощи США в боевой подготовке и организации диверсий. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев

По его словам, накануне отряд боевиков попытался выйти из зоны Эт-Танф, но был атакован подконтрольными США бандформированиями. В итоге прорваться с потерями смогли только 27 человек, которые сдались военным Сирии.

Они также сдали десятки единиц стрелкового оружия, в том числе гранатометы и крупнокалиберные пулеметы западного производства. По словам боевиков, оружие предоставили американцы.

Как отметил Журавлев, боевики проходили подготовку в районе американского лагеря Эр-Рукбан.

Сдавшиеся бандиты рассказали, что их готовили инструкторы из США для организации диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Сирии, а также совершении терактов.

8 апреля стало известно, что боевики оставили боеприпасы иностранного производства в бункере под одним из жилых домов в поселке Хан-аль-Сибиль в Идлибской зоне деэскалации.