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Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре

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Фото: РЕН ТВ
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Российские специалисты помогли сирийским военным навести понтонный мост через Ефрат в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии. Прежний был уничтожен боевиками.

Мост является важным транспортным и логистическим узлом. Он позволит наладить нормальное сообщение между центральной частью Сирии и восточными провинциями, а также улучшит гуманитарную обстановку в регионе и будет способствовать развитию промышленности в Заевфратье.

Поможет мост и сирийским военным, они смогут оперативно перебрасывать силы на восток, для противодействия отдельным группам боевиков, еще остающихся в регионе.

Понтоны будут опускаться или подниматься в зависимости от изменения уровня воды в Евфрате. Чтобы сооружение не снесло течением, скорость которого может достигать 5 метров в секунду, его прикрепили к берегу тросами. При необходимости мост можно будет переместить выше или ниже по течению.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев рассказал, что боевики запрещенной в России террористической организации «Ан-Нусра» обстреляли населенный пункт в провинции Латакия.

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