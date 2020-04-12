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Террористы обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Латакия

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Фото: TASS/Zuma
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Боевики запрещенной в России террористической организации «Ан-Нусра» обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Латакия. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

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По его словам, обстрел зафиксирован в населенном пункте Кульджок-Пенар. При этом обстрелы со стороны подконтрольных Турции боевиков в Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки не зарегистрированы, пишет «РИА Новости».

В соответствии с российско-турецкими договоренностями, с 00.01 6 марта на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня.

5 марта в Москве прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры продлились более шести часов. Целью переговоров было согласование по урегулированию конфликта. В результате переговоров стало проводится совместное патрулирование.

15 марта в Минобороны России сообщили, что маршрут первого совместного российско-турецкого патруля участка трассы М4 в Идлибе сократили из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями.

Трасса М4 соединяет Латакию и Алеппо. Совместное патрулирование призвано обеспечить безопасность передвижения мирного населения и стать гарантией недопущения эскалации ситуации в регионе.

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